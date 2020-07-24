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Глава МИД Ирана назвал США наглыми преступниками

18:12
  • пятница
  • 24 июля 2020

Так Джафад Зариф отреагировал на перехват иранского пассажирского самолета американским истребителем

Трагедией едва не закончился авиаинцидент в небе над Сирией. Опасный маневр пилота истребителя американских ВВС мог погубить пассажиров иранского лайнера Airbus А310, который направлялся из Тегерана в Бейрут. В итоге, несколько человек на борту гражданского судна получили травмы. В Иране уже подали жалобу в Международную организацию гражданской авиации.
Появилось видео перехвата иранского лайнера истребителем США

Пассажиры иранского лайнера сняли на видео, как совсем близко к их самолёту подлетает военный истребитель, закладывает вираж и резко уходит вниз под гражданский Airbus. После маневра иранский лайнер начинает трясти так, что людей выбрасывает из кресел.

Вероятно сложилось два фактора: от резкого пролёта истребителя под лайнером могла образоваться воздушная яма, кроме того, сообщается, что гражданский пилот рванул штурвал, опасаясь столкновения. От сильной тряски четыре человека, в том числе подросток, получили травмы. Кто-то от страха, что самолет сейчас рухнет, потерял сознание.

Истребитель F-15 принадлежит США. В Пентагоне случившееся назвали "рядовым визуальным осмотром".

"Американский истребитель F-15, выполнявший обычную воздушную миссию в районе действия коалиции в гарнизоне Танф в Сирии, провёл стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии, примерно в 1000 метров от авиалайнера. Визуальный осмотр проводился для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф", - заявили в Центральном командовании США.

По видео из салона гражданского лайнера видно, что истребитель явно подлетел ближе, чем на километр. Ключевым является место происшествия - Сирия. США уже давно обвиняют Mahan Air в перевозке оружия для связанных с Ираном повстанцев. Но этот рейс был регулярным, следовал из Тегерана в Бейрут и вряд ли требовал визуальной идентификации.

"Это акт военной агрессии. Тем самым Соединённые Штаты Америки создали угрозу, пусть и пока с небольшой вероятностью, но всё же угрозу крушения этого лайнера. Дали намекнуть иранскому руководству, что у него могут быть проблемы с воздушным движением в определённых районах мира", - рассуждает заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

То есть всё это очевидно походит на демонстрацию вседозволенности. Вот что заявил глава иранского МИД:

"США незаконно оккупируют территорию другого государства, а затем преследуют выполняющий регулярный рейс гражданский авиалайнер, подвергая невинных пассажиров опасности в целях якобы защиты своих оккупационных сил. Наглость нагромождать беззаконие на беззаконие. Этих преступников необходимо остановить до катастрофы", - заявил Джавад Зариф.

Сообщается, что Иран направил жалобу в Международную организацию гражданской авиации. Страна добивается реакции и от Совбеза ООН.

Пётр Вершинин. Тимур Абдулаев. "ТВ Центр".

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Джавад Зариф
Джавад Зариф
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Истребитель F-15E ВВС США
Пассажиры иранского самолета
Пассажиры иранского самолета
Пилот ВВС США
Пилот ВВС США
Пассажиры иранского самолета
Пассажиры иранского самолета
Самолет иранской авиакомпании "Махан Эирлайнс"
Самолет иранской авиакомпании "Махан Эирлайнс"
Пассажиры иранского самолета
Пассажиры иранского самолета
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