Глава МИД Ирана назвал США наглыми преступниками

Так Джафад Зариф отреагировал на перехват иранского пассажирского самолета американским истребителем

Трагедией едва не закончился авиаинцидент в небе над Сирией. Опасный маневр пилота истребителя американских ВВС мог погубить пассажиров иранского лайнера Airbus А310, который направлялся из Тегерана в Бейрут. В итоге, несколько человек на борту гражданского судна получили травмы. В Иране уже подали жалобу в Международную организацию гражданской авиации.

Пассажиры иранского лайнера сняли на видео, как совсем близко к их самолёту подлетает военный истребитель, закладывает вираж и резко уходит вниз под гражданский Airbus. После маневра иранский лайнер начинает трясти так, что людей выбрасывает из кресел.

Вероятно сложилось два фактора: от резкого пролёта истребителя под лайнером могла образоваться воздушная яма, кроме того, сообщается, что гражданский пилот рванул штурвал, опасаясь столкновения. От сильной тряски четыре человека, в том числе подросток, получили травмы. Кто-то от страха, что самолет сейчас рухнет, потерял сознание.

Истребитель F-15 принадлежит США. В Пентагоне случившееся назвали "рядовым визуальным осмотром".

"Американский истребитель F-15, выполнявший обычную воздушную миссию в районе действия коалиции в гарнизоне Танф в Сирии, провёл стандартный визуальный осмотр пассажирского авиалайнера Mahan Air на безопасном расстоянии, примерно в 1000 метров от авиалайнера. Визуальный осмотр проводился для обеспечения безопасности персонала коалиции в гарнизоне Ат-Танф", - заявили в Центральном командовании США.

По видео из салона гражданского лайнера видно, что истребитель явно подлетел ближе, чем на километр. Ключевым является место происшествия - Сирия. США уже давно обвиняют Mahan Air в перевозке оружия для связанных с Ираном повстанцев. Но этот рейс был регулярным, следовал из Тегерана в Бейрут и вряд ли требовал визуальной идентификации.

"Это акт военной агрессии. Тем самым Соединённые Штаты Америки создали угрозу, пусть и пока с небольшой вероятностью, но всё же угрозу крушения этого лайнера. Дали намекнуть иранскому руководству, что у него могут быть проблемы с воздушным движением в определённых районах мира", - рассуждает заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

То есть всё это очевидно походит на демонстрацию вседозволенности. Вот что заявил глава иранского МИД:

"США незаконно оккупируют территорию другого государства, а затем преследуют выполняющий регулярный рейс гражданский авиалайнер, подвергая невинных пассажиров опасности в целях якобы защиты своих оккупационных сил. Наглость нагромождать беззаконие на беззаконие. Этих преступников необходимо остановить до катастрофы", - заявил Джавад Зариф.

Сообщается, что Иран направил жалобу в Международную организацию гражданской авиации. Страна добивается реакции и от Совбеза ООН.

Пётр Вершинин. Тимур Абдулаев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"