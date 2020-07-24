Армяно-азербайджанский конфликт никак не сказался на работе торговых сетей Москвы

Проблем с поставками нет

Столичные торговые сети не испытывают проблем с поставками товаров из Азербайджана и Армении. Об этом заявили представители компаний "Азбука вкуса", METRO Cash & Carry и сети гипермаркетов "Глобус".

"Нет проблем с поставками, нет проблем на полках. У нас есть заключенные контракты, по которым мы работаем", – сказал представитель компании "Азбука вкуса" Андрей Чурсин агентству "Москва".

Не испытывает проблем и METRO Cash & Carry, сообщила руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций Анна Щепилова.

"У нас сохраняются стабильные продажи и поставки продуктов из Армении и Азербайджана. Соответственно, они представлены на полках. Поэтому пока у нас все стабильно", – сказала она.

Об отсутствии влияния армяно-азербайджанского конфликта на поставки и работу магазинов заявила и руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети гипермаркетов "Глобус" Виктория Кутузова.

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