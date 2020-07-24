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Россия возобновила выдачу виз гражданам трех стран

18:31
  • пятница
  • 24 июля 2020

Великобритании, Турции и Танзании

Россия возобновила выдачу въездных виз. Пока речь идет о гражданах трех стран - Великобритании, Танзании и Турции.

Распоряжение о возобновлении выдачи виз в пятницу вечером подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Пока рейсы будут выполняться из четырех регионов России — Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону - в столицы этих стран, а также в Стамбул. С 10 августа начнутся полеты в Анталью, Бодрум и Даламан.

В российском посольстве в Турции уточнили, что страна не будет требовать от наших граждан справок об отсутствии коронавируса или соблюдения карантина. В то же въезжающие в Великобританию обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию.

В Танзании, где последний случай заражения коронавирусом был выявлен в начале июня, требований к туристам нет.

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