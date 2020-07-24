При стыковке российского корабля с МКС зафиксировали отклонения

В Роскосмосе сообщили детали

В Роскосмосе сообщили, что во время стыковки грузовика "Прогресс МС-15" с МКС произошли "некоторые отклонения".

"Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения. В связи с этим не было необходимости в переходе в ручной режим управления стыковки", - заявили в госкорпорации.

Специалисты РКК "Энергия" проводят детальный анализ процесса стыковки грузового корабля и работы системы сближения.

"Прогресс" с водой, топливом, кислородом и другими важными грузами отправили к МКС накануне. Сообщалось, что стыковка прошла успешно, и Россия установила мировой рекорд по скорости полета.

Видео запуска "Прогресса" с Байконура:

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