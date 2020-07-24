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Роспотребнадзор сообщил подробности разработки вакцины от COVID-19

18:52
  • пятница
  • 24 июля 2020

Право провести клинические испытания препарата получил центр "Вектор"

Роспотребнадзор сообщил подробности разработки вакцины специалистами центра "Вектор". По данным пресс-службы надзорного ведомства, в "Векторе" получили право провести клинические испытания препарата от коронавируса. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что первым добровольцам введут вакцину 27 июля.

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21 июля стало известно, что первая российская вакцина от коронавируса уже готова. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. По его словам, специалисты ведомства и ученые центра имени Гамалеи сделали окончательные оценки результатов.

Все добровольцы, принимавшие участие в испытании вакцины от COVID-19, выписаны. Все они перенесли вакцинацию хорошо, у них выработался иммунитет к коронавирусу.

Всего препарат от COVID-19 в России разрабатывают 17 научных организаций, существуют более 26 видов вакцин. Вице-премьер Татьяна Голикова называла "Вектор", Институт Гамалеи, а также Институт вакцин и сывороток ФМБА лидерами отрасли.

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