Роспотребнадзор сообщил подробности разработки вакцины от COVID-19

Право провести клинические испытания препарата получил центр "Вектор"

Роспотребнадзор сообщил подробности разработки вакцины специалистами центра "Вектор". По данным пресс-службы надзорного ведомства, в "Векторе" получили право провести клинические испытания препарата от коронавируса. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что первым добровольцам введут вакцину 27 июля.

21 июля стало известно, что первая российская вакцина от коронавируса уже готова. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. По его словам, специалисты ведомства и ученые центра имени Гамалеи сделали окончательные оценки результатов.

Все добровольцы, принимавшие участие в испытании вакцины от COVID-19, выписаны. Все они перенесли вакцинацию хорошо, у них выработался иммунитет к коронавирусу.

Всего препарат от COVID-19 в России разрабатывают 17 научных организаций, существуют более 26 видов вакцин. Вице-премьер Татьяна Голикова называла "Вектор", Институт Гамалеи, а также Институт вакцин и сывороток ФМБА лидерами отрасли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"