Собянин поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей ЕГЭ

Ученики прошли через необычное, но очень серьезное испытание

Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"Пусть с опозданием на месяц, но выпускной все равно наступил. И встречаете вы его не в зуме и скайпе, а вместе с друзьями, одноклассниками - по старой школьной традиции", - написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

Мэр отметил, что ученики внесли большой вклад в победу над коронавирусом, а учителя совершили настоящий профессиональный подвиг, сумев перевести образовательный процесс в дистанционный режим.

"В эти дни вы сдавали не только ЕГЭ, но и экзамен на право быть взрослыми. И успешно выдержали этот экзамен! Впереди прекрасная студенческая пора. Уже в сентябре вы окунетесь в мир новых знаний, знакомств и впечатлений. Но я уверен, что навсегда сохраните привязанность к школьным товарищам и учителям, с которыми были вместе целых 11 лет и на финишной прямой прошли через необычное, но очень серьезное испытание. Вы молоды и сильны. У вас светлые головы и умелые руки. Вам по плечу самые смелые планы", - написал Сергей Собянин.

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