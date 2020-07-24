ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей ЕГЭ

19:15
  • пятница
  • 24 июля 2020

Ученики прошли через необычное, но очень серьезное испытание

Сергей Собянин поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"Пусть с опозданием на месяц, но выпускной все равно наступил. И встречаете вы его не в зуме и скайпе, а вместе с друзьями, одноклассниками - по старой школьной традиции", - написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".

Мэр отметил, что ученики внесли большой вклад в победу над коронавирусом, а учителя совершили настоящий профессиональный подвиг, сумев перевести образовательный процесс в дистанционный режим.

"В эти дни вы сдавали не только ЕГЭ, но и экзамен на право быть взрослыми. И успешно выдержали этот экзамен! Впереди прекрасная студенческая пора. Уже в сентябре вы окунетесь в мир новых знаний, знакомств и впечатлений. Но я уверен, что навсегда сохраните привязанность к школьным товарищам и учителям, с которыми были вместе целых 11 лет и на финишной прямой прошли через необычное, но очень серьезное испытание. Вы молоды и сильны. У вас светлые головы и умелые руки. Вам по плечу самые смелые планы", - написал Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Выпускной
Выпускной
Выпускной
Выпускной
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.