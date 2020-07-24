Россия выиграла у Евросоюза давний спор

Спор в ВТО по "энергокорректировкам" длился еще с советских времен

Группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала Россию в давнем споре с Евросоюзом (велся с 2013 года) о том, что методика энергокорректировок ЕС, применяемая в антидемпинговых расследованиях, нарушает правила организации.

Третейская группа считает, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием "энергокорректировок" не соответствует обязательствам ЕС в рамках ВТО, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Это позволит существенно улучшить условия доступа российских товаров на рынок ЕС, устранив "историческую" дискриминацию российских производителей при проведении антидемпинговых расследований ЕС", - прокомментировал глава МЭР Максим Решетников (цитата по "Интерфаксу").

Как отмечают в МЭР, в ЕС начали использовать дискриминационный подход по энергокорректировкам еще в 80-годы против советских производителей нитрата аммония.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"