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Россия выиграла у Евросоюза давний спор

19:52
  • пятница
  • 24 июля 2020

Спор в ВТО по "энергокорректировкам" длился еще с советских времен

Группа арбитров Всемирной торговой организации (ВТО) поддержала Россию в давнем споре с Евросоюзом (велся с 2013 года) о том, что методика энергокорректировок ЕС, применяемая в антидемпинговых расследованиях, нарушает правила организации.

Третейская группа считает, что продление действия меры в отношении сварных труб с использованием "энергокорректировок" не соответствует обязательствам ЕС в рамках ВТО, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Это позволит существенно улучшить  условия  доступа  российских  товаров  на  рынок  ЕС, устранив "историческую"  дискриминацию  российских  производителей при проведении антидемпинговых   расследований  ЕС",  -  прокомментировал глава МЭР Максим Решетников (цитата по "Интерфаксу").

Как отмечают в МЭР, в ЕС начали использовать дискриминационный подход по энергокорректировкам еще в 80-годы против советских производителей нитрата  аммония.

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