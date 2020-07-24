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"Сложилась забавная ситуация": Саркози рассказал о знакомстве с Путиным

20:28
  • пятница
  • 24 июля 2020

Бывший глава Франции рассказал о российском президенте в своих мемуарах

Николя Саркози рассказал о "забавной ситуации", которая сложилась в 2007 году во время его знакомства с президентом России Владимиром Путиным. Случай описан в мемуарах бывшего французского лидера "Время бурь".

Первая встреча глав России и Франции состоялась в рамках саммита G8 в немецком городе Хайлигендамме. Они угощались шоколадом, пока на тарелке не остался один кусочек, к которому тянулось одновременно две руки - Саркози и Путина, пишет РИА Новости.

"Сложилась забавная ситуация, в которой мы оба оказались с руками, зависшими над тарелкой. Другие наблюдали за маневром. Ни я, ни Путин не сказали ни слова. Мы пристально смотрели друг на друга, спрашивая себя, кто сдастся. А потом вдруг мы взорвались смехом, заключив, что здесь не может быть проигравших", - говорится в книге.

В итоге лидеры не стали доедать шоколад и отодвинули тарелку, пишет Саркози в своей книге. Он вспоминает, что российский коллега "много смеялся" по этому поводу и "лёд был расколот".

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