Как будет работать кэшбек за отдых в России

У россиян появился шанс открыть для себя страну

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения. Границы пока откроют с тремя странами — Турцией, Великобританией и Танзанией. Отличная новость для тех, кто любит отдыхать за рубежом. Впрочем, подавляющие большинство наших сограждан проводят это лето на родных просторах. Сочи и Крым переполнены, раскуплены все гостиницы на Золотом кольце и в дюнах Калининграда, про ажиотажный спрос рапортуют на Алтае, Байкале, в Карелии. Народ активно поехал по стране. Власти намерены сделать всё возможное для того, чтобы внутренний туризм для россиян остался в приоритете и после пандемии.

Такого наплыва туристов в Анапе не было несколько лет. Заняты все лежаки. Продавцы кукурузы с трудом лавируют между туристами. Резкий рост спроса на отдых внутри страны фиксируют все регионы – от Крыма до Дальнего Востока. Не исключено, что те, кто пока не решился на поездку, вскоре все же купят тур или забронируют номер в гостинице. Ведь часть расходов на отпуск россиян теперь возьмет на себя правительство.

"Правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах", - заявил Мишустин.

Схема субсидий простая. По сути, это кэшбек. Человек оплачивает тур и ему возвращают часть денег. Если путевка стоила от 25 до 50 тысяч – вернут 5. От 50 до 75 – кэшбек составит 10 тысяч. Если тур вышел дороже – вернут максимальную сумму – 15 тысяч рублей. Цель субсидий долгосрочная – не только поддержать людей и туриндустрию, но и выработать у россиян привычку отдыхать на Родине. Даже когда границы откроются.

"Лучше создать условия для отдыха в своей стране, чем закрывать искусственно границы. Необходимы инвестиции соответствующие в инфраструктуру, в дороги, в коммуникации. Для того чтобы газ, вода – все необходимое было для комфортного провождения так или иначе отдыха. На сегодняшний день мы также думаем серьезно о том, как сделать доступными билеты на авиатранспорт, на железную дорогу, по которым можно добраться до этих мест проживания. Я очень надеюсь на то, что вот этими усилиями мы дадим возможность людям выбирать, где отдыхать. И, надеюсь, что они выберут Россию", - пояснил премьер.

Для тех, кто выберет Россию и захочет получить кэшбек, важное условие – деньги нужно внести через платежную систему "Мир". Впрочем, даже с этим в Ростуризме обещали помочь.

"У кого нет карт "Мир", мы будем помогать быстро делать через банковские продукты виртуальные карты, и оплата будет происходить в онлайне. И, что важно, кэшбек будет поступать не как обычно по истечении месяца, а в течение пяти дней. Если говорить о сумме скидок, то это существенные деньги, ведь фактически это 20 процентов скидка", - сообщил советник главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Получается, если человек едет в отпуск хотя бы на неделю, то кэшбеком он сможет воспользоваться уже на отдыхе. Кстати, минимальная продолжительность такого субсидируемого тура должна быть не менее пяти ночей. Причем, неважно, купит турист путевку через оператора или забронирует гостиницу самостоятельно. Главное – чтобы отель или туркомпания были в перечне Ростуризма, который вскоре появится на сайте регулятора.

"Мы рассчитываем предложить до двух миллионов самых разных путешествий по России от Калининграда до Владивостока. Это русская Балтика, направление вдоль Волги, которое дает возможности для активных видов отдыха на реке, самобытный русский Север, солнечный юг Сибири, Байкал, Дальний Восток, Кавказ", - перечислила Зарина Догузова, глава Ростуризма.

Для большинства регионов программу компенсаций запустят с августа. Под вопросом пока сроки для самых востребованных направлений: Крыма, Кубани, Москвы, Петербурга и Алтая. Кэшбек по ним будет точно, но, возможно, для более поздних поездок, начиная с октября. Продлится акция до конца года. И, вполне вероятно, повысит популярность не только национального туризма, но и национальной платежной системы.

"Копейка рубль бережет. Мы сейчас все это прекрасно знаем. Все говорят: ну что эта карта "Мир", туда получают пенсии и пособия. Но это не совсем так. Это огромный социальный пласт. Это и военные, и все, кто работает в бюджете, все, кто получает пособия. Очень много крупных корпораций. Это своего рода маркетинговая акция, которая продвигает и программу "Мир", и продвигает внутренний туризм. А внутренний туризм – это стратегия развития туризма до 2025 года. Соответственно, внутренний туризм продвигать хорошо и правильно", - сказала председатель Комитета по туризму и индустрии гостеприимства Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Ирина Семенова.

Экономия – это приятно, но есть вещи и поважнее. Например, безопасность. Отельеры говорят, что многие клиенты сейчас интересуются в первую очередь даже не комфортом, а противовирусными мерами. И, судя по спросу на конец лета и даже осень, российским гостиницам и санаториям доверяют.

"Даже предварительная информация об открытии границ никоим образом не повлияла на спрос на российские курорты. Более того, цифры показывают продолжение роста, и этот рост происходит не первый год. В последние три года мы отмечаем существенное увеличение организованных турпоездок по России. Для примера, в прошлом году Турция приняла 7 миллионов российских туристов, а только Краснодарский край – 17 миллионов. Цифры сами за себя говорят", - заявил Горин.

Растут и доходы бюджета от туризма. Сейчас показатель превышает 3,5% ВВП, притом, что еще 5 лет назад цифры были в два раза ниже. Чтобы добиться дальнейшего развития отрасли, одного кэшбека мало, и в правительстве это понимают. Нужно налаживать сервис. Тем более что запросы у российских туристов высокие.

"В России, действительно, недостаточно инфраструктуры, недостаточно сервиса. То есть того сервиса, к которому у нас привык турист. Турист привык к Турции с олл-инклюзивом, привык к Испании, Италии", - говорит Семенова.

Сейчас нашим отельерам судьба и правительство дает возможность сформировать ту самую привычку – отдыхать дома, которая есть у американцев или у многих европейцев. Вот только некоторые представители отрасли хотят заработать здесь и сейчас – вернуть недополученные доходы за счет клиентов. Впрочем, идеология бомбил на курортном вокзале в туризме уже не сработает.

"Увы, ряд отелей, которые не работали, особенно на наших черноморских курортах, обычно это отели 5 звезд, в августе повысили цены, но нашим данным, на 23-27 процентов, а кое-где и выше. В этой ситуации все решает рынок, и туристы тут же быстро переориентируются на другой отель или другое направление, если цены завышены. Это худшая реклама для таких объектов, так как в туризме есть такое понятие как "возвратный спрос", и туристы надолго запомнят те гостиницы, которые пытались заработать на безвыходности ситуации", - уверен Горин.

И, наоборот, запомнят хороший сервис и разумные цены, чтобы в следующий раз вернуться. Тем более что основное преимущество внутреннего российского туризма, которое часто перекрывает многие недостатки – это фантастической красоты природа и множество исторических достопримечательностей.

"Открыть свою страну для себя в этом смысле будет здорово. Потому что, я серьезно говорю, есть замечательные места, курорты. Нужна инфраструктура хорошая, нужны инвестиции от частных инвесторов. Ну и, конечно, недорогие билеты", - заявил Мишустин.

Кижи, Золотое Кольцо, бурятские дацаны, крымские дворцы, монастыри русского севера, ингушские родовые башни. Сейчас у всех нас, как бы странно это ни звучало, благодаря COVID-19, появился реальный шанс открыть для себя Россию.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Артем Данцевич и Алсу Янгляева, "В Центре Событий".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"