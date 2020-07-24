Меркель втянули в коррупционный скандал на Украине

Эксперты советуют запастись попкорном и терпением

Удивительная страна Украина уже не удивляет. И даже не шокирует. Привыкли, знаете ли. Но вот некоторые новости просто ошарашивают. На этой неделе политическую мегабомбу взорвал Давид Жвания. Он не просто известный бизнесмен и депутат. Жвания всегда был частью самых интимных схем украинской политики, он знает киевский серпентарий как никто. И вот именно этот человек взял и под камеру рассказал подробности того, как именно в 2014 году власть в стране захватила "преступная группировка во главе с Порошенко, единственной целью которого было личное обогащение". Жвания в тот момент был доверенным лицом Петра Алексеевича. Причем настолько доверенным, что именно ему, а также будущему министру иностранных дел Павлу Климкину - поручили лично передать многомиллионную взятку одному из самых высокопоставленных чиновников Евросоюза - за протекцию интересов шоколадного короля.

Украинские эксперты советуют запастись попкорном и терпением. Это, по их словам, только первая серия настоящего реалити-шоу о закулисье святого для каждого свидомого Майдана. И продолжение будет еще интереснее.

Сенсационное признание Давида Жвании на Украине уже назвали "явкой с повинной". Раньше об этом говорили лишь эксперты и противники Майдана, а теперь зрада пришла откуда не ждали – из рядов тех, кто стоял у истоков украинской революции гидности.

"Я входил в ОПГ, которая захватила власть в четырнадцатом году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти. В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко", - заявил Жвания.

Слова Давида Жвании у экспертов сомнений не вызывают. "Серый кардинал украинской политики" участвовал во всех переворотах. Во время "Оранжевой революции" он был соратником Ющенко. Позже Жвания вступил в "Партию регионов" и, как считают политологи, был одним из посредников между организаторами Евромайдана и теми, кто в его перспективах революции достоинства сомневался. В этих переговорах как правило был лишь один, но весьма весомый аргумент – деньги. То, что на Украине все покупается и продается - ни для кого уже не секрет, но из показаний Жвании следует, что самые важные вопросы решались далеко от Киева и, что примечательно, не всегда в Вашингтоне.

"Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам. Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов. И Порошенко взял на себя определённые обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал", - сказал Жвания.

Не забыл Петр Алексеевич и о себе. Личное состояние Порошенко за годы его президентства выросло в несколько десятков раз. Разумеется, не за счет скромной, по меркам олигархов, зарплаты главы самой нищей страны Европы. Игра, уверены, эксперты, стоила свеч. Пилили кредиты МФВ и помощь от европейских партнеров, не без их участия.

"Это совершенно нормальная практика для современной олигархической Украины, когда тот или иной политик, который либо сам олигарх, либо представляет какую-то олигархическую группу, за решение тех или иных вопросов кому-то заносит. Это нормально для этих людей. Другое дело, что в Европе это, мягко говоря, не принято. И откровенного говоря - сегодня Украина в 158 раз демонстрирует свою токсичность для европейских структур", - уверен Алексей Мартынов, директор Международного института Новейших государств.

В Европе сделали вид, что слов бывшего соратника экс-президента не слышали. А ведь обвинения серьезные – вмешательство во внутренние дела суверенного государства. В партии самого Порошенко все это назвали фейком, а Жванию записали в агенты Кремля. Из политического небытия вдруг заговорил Павел Климкин, бывший глава украинского МИД.

"Никто в Европе не вмешивается в дела других государств. Вещи такого политического масштаба если и рассматриваются, то рассматриваются на уровне канцлера. Конечно, Меркель никакой взятки не брала, а я никакой взятки не передавал", - заявил Климкин.

"Меркель зацепили именно для того, чтобы возмущённая Меркель, которая понимает, что она не причастна, тут же, так сказать, надавала. А поскольку в руках Меркель рычаги давления на Европейский Союз, нашу сторону и где-то с американцами она может. Наверное, это прием "Ты меня не задевай, у меня Меркель", - объяснил журналист Владимир Кацман.

Только вот вряд ли немецкий канцлер захочет быть инструментом украинской политической возни. Во-первых, не по статусу, а, во-вторых, и без Киева в Германии, да и Европе в целом, проблем хватает. Но, расследованию инцидента быть, уверены эксперты. Сговорчивого чиновника будут искать на самом верху евробюрократии.

"В ЕС существует коррупция, в том числе и на высшем уровне. Я вам приведу пример - вот был министр иностранных дел Германии, один из бывших министров, которого раскрыли на коррупции, вдумайтесь, 4 миллиарда евро! Выделение средств целевых на программу разработки беспилотника. Эти средства просто разворовывались. Там тоже такое присутствует, просто на более высоком уровне, и европейские чиновники делают это более филигранно, чем наши", - прокомментировал политолог Даниил Богатырев.

Конкуренцию им могут составить разве что чиновники американские. Команда президента Трампа регулярно делится подробностями темных делишек семьи Байденов на Украине. Кто и как пилил выделяемые американцам деньги, известно теперь в мельчайших деталях благодаря расследованию дотошного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани.

Всем было очевидно, что Украина это - антироссийский проект. Но теперь видно, что это еще и весьма доходное предприятие. Доходы эти шли высокопоставленным демократам. Схема простая – полученные от Запада средства максимально оперативно переводились за кордон, где делились 30 на 70. Меньшая часть шла украинским туземцам. Остальное забирали покровители из Вашингтона. Теперь это один из аргументов в предвыборной борьбе демократов с республиканцами. Последние, скорее всего, и сподвигли Жванию прервать многолетнее молчание.

"В первую очередь я бы это связал с выборами в США. Раскачка внутри Украины по поводу пленок Деркача и Байдена. Все остальное – это уже как следовые одного большого, целого, глобального, получили разрешение на то, чтобы говорить часть правды. Им дали на то разрешение, раньше не давали. Раньше не было целесообразности", - сказал политолог Александр Лазарев.

Теперь вроде как появилась! Заскучавший в депутатском кресле Петр Алексеевич все никак не может определиться и хочет занять хоть какой-нибудь руководящий пост в стране, лучше конечно, снова президентский. Давид Жвания, по собственному признаю, предостерегает украинских избирателей от фатальной ошибки – таким, как Порошенко, во власти не место. Дальше по закону жанра, должно идти громкое разбирательство и судебный процесс. Однако обещанное Зеленским: "Весна придет – посадки будут" - увы, лишь популистский лозунг.

"Все равно ничего не будет. Против Петра Порошенко была достаточно серьезная доказательная база по разным производствам. В частности, его переговоры с Байденом четко ложатся в канву уголовного законодательства и статьи о госизмене. Тем не менее, ничего не будет, потому что никто не скрывает, потому что новая власть в лице президента, в лице его ближайшего окружения договорилась давным-давно с Петром Алексеевичем и соответственно с его окружением, поэтому ничего при Зеленском не будет с Порошенко", - уверен журналист Анатолий Шарий.

Зато будет очередной европейский транш – миллиард двести миллионов евро. У украинских чиновников на эти деньги далеко идущие планы, но, судя по последним подробностям, осваивать бюджет готовятся не только в Киеве.

Матвей Шестаков, Валерий Белинский, Елена Мекертычева, "В Центре Событий".

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