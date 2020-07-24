Новый порядок: каким будет мир после краха гегемонии США

Это неизбежно произойдет

Сквозь сегодняшние сиюминутные, казалось бы, новости все явственнее проступают контуры нового мирового порядка. По мнению экспертов, хорошо то, что это происходит не после всемирной войны. Плохо, что контуры этого мира выглядят весьма размыто. Тем не менее, хочется понять, какой же будет новая реальность, которая неизбежно накроет каждого из нас.

Америка и Китай на этой неделе сошлись в жестком дипломатическом клинче. Успели обменяться хорошими точными ударами. Дошло до выдворения дипломатов КНР из генконсульства в Хьюстоне.

"Китай непременно примет необходимые меры для защиты своих законных интересов", - заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

На то, чтобы убраться, китайцам дали 72 часа. Сжигание дипломатами документов в таких случаях, в общем-то, нормальная практика. Но американцы сознательно продолжают нагнетать.

"Вы видите, что происходит. Что они сожгли, какие-то документы, бумаги. Мне интересно, что в них было", - заявил Дональд Трамп.

Китай обвинен в шпионаже и краже американских технологий. Впрочем, повод формальный, говорят политологи. Речь на самом деле идет о большой схватке за глобальное лидерство. Нынешний эпизод - лишь одно из сражений двух самых больших экономик планеты. И если лет десять назад эксперты прогнозировали появление на экономической карте “Чимерики” - гибридного государства Китая и Америки, то теперь напротив - речь может идти о полном разрыве отношений и даже войне, которая всегда сопровождала смену мирового порядка.

"Любой переход, как правило, сопровождается какими-то потрясениями. Вплоть до настоящего времени не было ни одного случая смены мирового порядка без войны. Сейчас эту войну удерживает наличие ядерного оружия. Или просто перспектива очень больших жертв и потерь. Неприемлемость ущерба", - рассуждает политолог Иван Тимофеев.

В случае столкновения двух ядерных держав заденет, разумеется, всех. И мир уже точно не будет прежним. Самоизоляция в квартирах и на дачах покажется раем по сравнению с укрытием в подземных бункерах, места в которых хватит, конечно, мягко говоря, не всем. Что при этом останется от самих США и КНР - вопрос риторический. Впрочем, эксперты выражают надежду, что впервые в истории смена мирового лидера произойдет без большой горячей войны. Но вот без торговой и экономической - вряд ли.

"Если это единое экономическое пространство будет использоваться в политических целях, прежде всего, американским государством, то просто произойдет разрыв этой единой глобальной системы. Возникнут региональные экономические подсистемы. Ну, Китай уже давно об этом думает. Европейский союз тоже, так или иначе, может сделать по этому пути шаги. То есть, если произойдет расцепка США и Китая, экономическая, в силу их политических противоречий, то образуются региональные такие свои миры, порядки, которые будут сосуществовать друг с другом", - предсказывает Тимофеев.

США воспринимают как конкурента за глобальное лидерство и нашу страну. Хотя Россия не раз на самом высоком уровне заявляла, что выступает за многополярный мир и не претендует на роль гегемона. Военное же столкновение Москвы и Вашингтона вряд ли возможно. Тем более, после демонстрации нами нового оружия, которое попросту делает бессмысленным 700-миллиардный военный бюджет звездно-полосатых. Идеологически мы тоже выигрываем. Несмотря на все попытки изменить мир, он все еще традиционен. Пока либеральное сообщество силой навязывает ценности ЛГБТ-сообществ и прочих меньшинств, Россия закрепляет в Конституции семейные ценности и веру в Бога.

"Пик своего развития Америка прошла и дело в том, что она постепенно, как маленький камушек, начинает скатываться с большой горы. И сегодня говорить о том, что Америка является абсолютным лидером, не приходится. А вот что Америка перешла в статус гегемона - это факт", - рассуждает член-корреспондент Академии военных наук России, политолог-американист Сергей Судаков.

И Европа уже не такой надежный союзник, как раньше. Все чаще ЕС начинает подавать голос, заявлять о своих правах. О необходимости думать себе, об отмене санкций, о выгоде "Северного потока-2". Периодически возникает речь и о единой европейской армии, которая, в отличие от блока НАТО, не получала бы приказы из Вашингтона.

"Начало искрить и в отношениях между США и их европейскими союзниками. Достаточно посмотреть на то, как обсуждается тема односторонних американских санкций в отношении европейских компаний. Это могло бы произойти и раньше. Но, то, что, наконец, это происходит сейчас, то, что наконец-то европейцы начинают осознавать, что их интересы не всегда совпадают с американскими, и их потакание в претензиях США на единоличную гегемонию в конечном итоге обращается против них самих. Это осознание, наконец, приходит", - заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Китай, по мнению экспертов, на роль глобального лидера пока не годится. Чтобы предложить свою модель устройства мира, кроме сильной экономики нужны, военная мощь и идеология. Это уже способна предложить Россия. Технологии есть у Евросоюза. Эксперты констатируют: мир начал меняться быстро. Спрогнозировать, кто конкретно займет место лидера, сложно, но совершенно очевидно каким он должен быть.

"Во-первых, это политический лидер. То есть держава, страна или группы стран, обладающих технологическим и экономическим превосходством. И предлагающие остальным свои правила игры. В этих правилах игры, как правило, остальные тоже что-то выигрывают. Потому что, если они не выиграют, этот миропорядок будет нестабильным, рано или поздно рухнет. То есть это лидеры, это определенные правила игры, это определенное устройство мировой экономики и международных отношений", - объясняет политолог Иван Тимофеев.

Но самое главное качество лидера, которого как раз не хватает Америке, — способность справляться с экстремальными ситуациями.

"Я думаю, что вот этот параметр, это качество, свойство государств - выдерживать давление и выстаивать в самых тяжелых ситуациях - это будет крайне важным элементом понимания, ну, если не величия, то во всяком случае роли и места на международной арене", - говорит главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Пока же ясно одно — без боя Соединенные Штаты лидерство не отдадут. В этом лидерстве и есть их суть, смысл их существования. Сейчас стороны только разминаются. Большая драка за новый мировой порядок еще даже не начиналась.

Александр Огородников. Татьяна Каминская. Геннадий Свищенков. "В центре событий".

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