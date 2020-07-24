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В Москве охранник избил водителя скорой помощи

21:01
  • пятница
  • 24 июля 2020

Предварительно, водитель машины проигнорировал требования санитарных норм

В Москве сотрудники ЧОП напали на водителя скорой помощи. Инцидент произошел у больницы №15. Мужчина получил несколько ушибов головы.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, конфликт между охраной и водителем скорой мог возникнуть из-за того, что последний проигнорировал требования санитарных норм.

"Он отказывался от следования на специальную обработку и припарковал автомобиль в запрещенной для этого зоне. Вероятно, на этой почве возник конфликт между водителем и сотрудником охранного предприятия", - предположили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Оценку произошедшему уже дали в администрации больницы. Так, руководство не одобрило действия сотрудника охраны. Проверкой инцидента занялись в столичной прокуратуре.

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