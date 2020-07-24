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Собянин пообещал прививать москвичей от коронавируса бесплатно

21:43
  • пятница
  • 24 июля 2020

На вакцинацию будет работать вся поликлиническая сеть столицы

Вакцинация от коронавируса в Москве будет бесплатной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Сроки поступления вакцины в московские медицинские учреждения зависят от Минздрава, лицензирования и производства препарата.

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Собянин заверил, что на вакцинацию будет работать вся амбулаторно-поликлиническая сеть. В то же время осенью сложности с прививками добавит сезонный рост заболеваемости гриппом.

"В этом году необходимо будет усиливать прививки от гриппа, чтобы не накладывались две эпидемии: и осеннее обострение гриппа, и коронавируса. Это очень важно. Сложная объемная работа, мы к ней готовимся", - сказал мэр Москвы в эфире "Россия 1" (цитата по "Интерфаксу").

Собянин добавил, что заболеваемость в столице снижается, хотя количество выявленных больных может увеличиться вместе с ростом объемов тестирования. По его словам, только сегодня в Москве записались на сдачу анализов на COVID-19 около 50 тысяч человек. 

В ближайшее время с учетом открытия границы количество тестов в Москве будет увеличиваться. Возвращающимся из-за граница придется сдавать анализы на COVID-19, отметил мэр.

С 16 июля москвичи могут бесплатно пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в 207 поликлиниках города.

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