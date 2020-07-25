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За сутки в России выявлен 5871 случай заражения коронавирусом

10:53
  • суббота
  • 25 июля 2020

Из них - 648 в Москве

За сутки в России зафиксирован 5871 случай заражения коронавирусом, всего выявлено 806 720 человек с COVID-19.  В Москве за сутки зарегистрировано 648 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 237 264 инфицированных.
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Между тем, названа примерная дата выхода России из всех ограничений по коронавирусу. Как сказал глава Минздрава Михаил Мурашко, наша страна движется курсом, согласно которому все ранее введённые меры планируется снять к февралю 2021 года.

По словам министра, сейчас Россия движется курсом по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов. В Москве примерно 60% населения уже имеет иммунитет к коронавирусу.

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