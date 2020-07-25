За сутки в России выявлен 5871 случай заражения коронавирусом

Из них - 648 в Москве

За сутки в России зафиксирован 5871 случай заражения коронавирусом, всего выявлено 806 720 человек с COVID-19. В Москве за сутки зарегистрировано 648 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 237 264 инфицированных.

Между тем, названа примерная дата выхода России из всех ограничений по коронавирусу. Как сказал глава Минздрава Михаил Мурашко, наша страна движется курсом, согласно которому все ранее введённые меры планируется снять к февралю 2021 года.

По словам министра, сейчас Россия движется курсом по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов. В Москве примерно 60% населения уже имеет иммунитет к коронавирусу.

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