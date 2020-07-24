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Названа дата возобновления чартеров из России в Турцию

22:47
  • пятница
  • 24 июля 2020

Ранее сообщалось о возобновлении регулярных рейсов с 1 августа

Чартерные рейсы в Турцию, Великобританию и Танзанию возобновятся наравне с регулярными 1 августа. Об этом сообщает Росавиация.

Ранее в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения. Границы пока откроют с тремя странами — Турцией, Великобританией и Танзанией. Список пообещали расширить - переговоры ведутся с 30 странами.

Возобновление полетов в Турцию пройдет в два этапа: с 1 августа можно будет улететь в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — на турецкие курорты (в Анталью, Бодрум и Даламан).

Рейсы в Турцию, Британию и Танзанию будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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