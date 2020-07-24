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Исмаилов нокаутировал Емельяненко в третьем раунде

22:46
  • пятница
  • 24 июля 2020

Он назвал свою победу особенной

Главный бой турнира АСА 107 завершился победой Магомеда Исмаилова. В третьем раунде он нокаутировал своего соперника - Александра Емельяненко.

Первый и второй раунды проходили с преимуществом Исмаилова. В третьей пятиминутке судья досрочно остановил бой, зафиксировав поражение Емельяненко техническим нокаутом.

Комментируя свою победу, Исмаилов назвал ее особенной. "Мы хотим попробовать себя в чем-то новом. Давно слежу за Александром, с начала его карьеры. Это для меня особенный боец, это особенная победа", - сказал он агентству ТАСС.

Бой должен был пройти в апреле в Москве, однако из-за коронавируса его перенесли. Для поединка Магомеду Исмаилову пришлось перейти из среднего в тяжелый вес. Перед боем он весил 94,6 килограмма, тогда как Александр Емельяненко – 117,1.

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