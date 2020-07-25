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Полиция Москвы будет жёстко пресекать провокации на национальной почве

10:00
  • суббота
  • 25 июля 2020

Никто не уйдёт от ответственности

Московская полиция намерена жёстко пресекать любые провокации на национальной почве, говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД. В министерстве напомнили, что в соответствии с миграционным законодательством иностранным гражданам могут временно запретить въезд в Россию сроком на 5 лет.
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Тем временем в управлении ФСБ по Москве и области прошла встреча руководителей силовых структур с представителями армянской общественности в связи с ночными событиями в Москве. Замначальника управления Андреем Яценко сообщил на ней, что все лица, причастные к преступлениям будут очень жёстко наказаны.

В свою очередь замначальника полиции ГУ МВД по Московской области Вячеслав Цуркан призвал довести до каждого представителя общины информацию о том, что преступники понесут уголовное наказание, а власти предпримут строжайшие меры для пресечения любых экстремистских проявлений, вплоть до лишения гражданства и выдворения из страны.

Напомним, в ночь на 24 июля на юго-востоке Москвы возник конфликт между гражданами, пострадал один человек. Сотрудниками Росгвардии задержано более 25 человек, причастных к правонарушениям.

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