Армянская Апостольская церковь просит соотечественников не участвовать в провокациях

Нужно воздержаться от акций и собраний

Посольство Армении призвало соотечественников не поддаваться на провокации в связи с последними событиями в Москве, сообщил информированный источник в армянской диаспоре. К гражданам обратились также представители Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви и Союза армян России.

Соотечественников просят не принимать участие в акциях и воздержаться от призывов к ответным действиям в социальных сетях. Надо проявлять сдержанность и сохранять бдительность, а при проявлении провокаций обращаться в полицию.

Напомним, что в ночь на 24 июля на юго-востоке Москвы возник конфликт между гражданами, пострадал один человек. Сотрудниками Росгвардии задержано более 25 человек.

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