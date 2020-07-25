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Армянская Апостольская церковь просит соотечественников не участвовать в провокациях

10:32
  • суббота
  • 25 июля 2020

Нужно воздержаться от акций и собраний

Посольство Армении призвало соотечественников не поддаваться на провокации в связи с последними событиями в Москве, сообщил информированный источник в армянской диаспоре. К гражданам обратились также представители Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви и Союза армян России.
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Соотечественников просят не принимать участие в акциях и воздержаться от призывов к ответным действиям в социальных сетях. Надо проявлять сдержанность и сохранять бдительность, а при проявлении провокаций обращаться в полицию.

Напомним, что в ночь на 24 июля на юго-востоке Москвы возник конфликт между гражданами, пострадал один человек. Сотрудниками Росгвардии задержано более 25 человек.

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