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Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

10:23
  • суббота
  • 25 июля 2020

Главное - завевать доверие общества

25 июля в России отмечается День сотрудника органов следствия. Владимир Путин поздравил ветеранов и нынешних работников с профессиональным праздником.
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Президент поблагодарил за службу по обеспечению правопорядка и защите интересов граждан и государства и отметил, что честность, принципиальность, объективность и строгое соблюдение закона всегда были нравственной основой профессии, сообщает "ТВ Центр".

"И сегодня следователи продолжают лучшие традиции. Вы не просто разбираете все тонкости конкретного дела, вы отстаиваете правду, справедливость, достоинство человека, добиваетесь неотвратимого наказания для виновных и защищаете права тех, кто пострадал в результате преступных посягательств, стал жертвой незаконного преследования или лживого оговора", - сказал глава государства.

Он отметил, что следователи в своей работе должны избегать ошибок, а если они всё-таки были допущены, то необходимо их своевременно исправлять. "Главный критерий оценки вашей работы - это не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан", - заключил Владимир Путин.

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