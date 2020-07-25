Как отметили выпускной в Парке Горького

Выпускников поздравил мэр Москвы
Яркие наряды, зажигательные шоу и красочный салют: столичные выпускники гуляниями отметили окончание школы. С особенным днём их поздравил Сергей Собянин.
Аттестаты ребятам вручили ещё в июне, но праздничные мероприятия были отложены из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Сейчас появилась возможность провести выпускные балы.
Центром торжеств по традиции стал Парк Горького. В атмосферу праздника погрузилась Полина Кастрицкая (смотрите видео).Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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