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Как отметили выпускной в Парке Горького

12:09
  • суббота
  • 25 июля 2020

Выпускников поздравил мэр Москвы

Яркие наряды, зажигательные шоу и красочный салют: столичные выпускники гуляниями отметили окончание школы. С особенным днём их поздравил Сергей Собянин.
Собянин поздравил выпускников с окончанием школы и сдачей ЕГЭ

Аттестаты ребятам вручили ещё в июне, но праздничные мероприятия были отложены из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом. Сейчас появилась возможность провести выпускные балы.

Центром торжеств по традиции стал Парк Горького. В атмосферу праздника погрузилась Полина Кастрицкая (смотрите видео).

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Выпускной в Парке Горького
Выпускной в Парке Горького
Выпускной в Парке Горького
Выпускной в Парке Горького
Выпускной в Парке Горького
Выпускной в Парке Горького
Выпускной в Парке Горького
Выпускной в Парке Горького
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Выпускной в Парке Горького
Выпускной в Парке Горького
Выпускной в Парке Горького
Выпускной в Парке Горького
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