На пляжах Одессы запрещено купаться: из затонувшего танкера выливается нефть

Городу грозит экологическая катастрофа

Экологической катастрофой грозит разлив нефти с затонувшего в 2019 году танкера у берегов Одессы. Очередная попытка поднять судно не увенчалась успехом и лишь усугубила ситуацию. Огромное нефтяное пятно уже приблизилось к городским пляжам. Распоряжение президента Зеленского убрать аварийный танкер до 20 июля так и не выполнено.

В разгар курортного сезона, полиция просит отдыхающих срочно покинуть одесские пляжи попутно объясняя, что морские ванны могут оказаться вредны для здоровья. А все из-за того, что уже третья попытка поставить на киль затонувший танкер "Делфи", оказалась неудачной. На этот раз лопнули буксировочные тросы. И если прежде, судно просто лежало на отмели, то теперь из трюмов начала вытекать нефть. Маслянистое пятно, площадью более семи с половиной тысяч квадратных метров, гонимое течением с каждым часом, приближается к береговой черте, сообщает "ТВ Центр".

Норма нефтепродуктов в пляжной зоне уже превышена в 16 раз. Боновые заграждения помогают плохо. При волнении на море, загрязнённая вода всё равно просачивается в акваторию. Да и сами боны, как говорят дайверы, тонут и часть лежит на дне. К тому же, они запутали гребные винты.

"Делфи" выбросило на берег в ноябре 2019 года. Примерно месяц назад президент Зеленский лично приезжал в Одессу и приказал эвакуировать танкер к 20 июля. Но судно и ныне там. Похоже в успех очередной операции никто не верит. По крайней мере, администрации одесских портов уже ищет нового подрядчика, который взялся бы за её исполнение. Расходы обойдутся примерно в миллион долларов. И пока желающих взяться за это дело, не нашлось.

Сегодня, потерпевший крушение танкер, тонет еще и в украинской бюрократии. За восемь месяцев, что судно лежит на отмели, власти и владелец не могли договориться, кто будет его спасать. Никто не хотел нести расходы. Министерства, ведомства и компания постоянно перекладывали проблему друг на друга. В итоге, из-за этой неразберихи и ошибках в расчетах, "Делфи" так и остаётся украшением городского пейзажа. А изгнанные с пляжей отдыхающие, теперь занимают места на пригорке. Отсюда можно спокойно наблюдать за новым украинским шоу и делать селфи.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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