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США скупили почти все мировые запасы лекарства от коронавируса

13:51
  • суббота
  • 25 июля 2020

В стране уже более 4 миллионов заразившихся

Правительство США скупило 90% мировых запасов одного из препаратов, которые, как полагают, помогают при COVID-19. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая в Белом доме.
В Европе и США зафиксированы новые вспышки коронавируса

Соединённые Штаты по-прежнему удерживают лидерство по числу заболевших. В стране более четырёх миллионов инфицированных и почти 150 тысяч умерших. По мнению президента, в борьбе с эпидемией поможет новый препарат. Правда, позволить себе его смогут лишь состоятельные граждане: цена за курс из шести ампул - более двух тысяч долларов, сообщает "ТВ Центр".

Заявление Трампа уже подверглось критике со стороны медицинского сообщества, доступ других стран к препарату теперь будет существенно ограничен. Неприятных новостей ждут и американские граждане, доходы которых в период пандемии упали. С 25 июня прекращает действие мораторий на выселение должников из арендованного жилья.

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