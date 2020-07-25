США скупили почти все мировые запасы лекарства от коронавируса

В стране уже более 4 миллионов заразившихся

Правительство США скупило 90% мировых запасов одного из препаратов, которые, как полагают, помогают при COVID-19. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

Соединённые Штаты по-прежнему удерживают лидерство по числу заболевших. В стране более четырёх миллионов инфицированных и почти 150 тысяч умерших. По мнению президента, в борьбе с эпидемией поможет новый препарат. Правда, позволить себе его смогут лишь состоятельные граждане: цена за курс из шести ампул - более двух тысяч долларов, сообщает "ТВ Центр".

Заявление Трампа уже подверглось критике со стороны медицинского сообщества, доступ других стран к препарату теперь будет существенно ограничен. Неприятных новостей ждут и американские граждане, доходы которых в период пандемии упали. С 25 июня прекращает действие мораторий на выселение должников из арендованного жилья.

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