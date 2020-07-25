Елена Кондулайнен срочно госпитализирована с подозрением на инсульт

Актрисе стало плохо в Парке Горького

Секс-символ советского и российского кино, актрису Елену Кондулайнен увезли на скорой в одну из московских больниц. У 62-летней артистки подозревают инсульт.

Накануне, 24 июля ей стало плохо на выпускном балу в Парке Горького. У актрисы заболела голова и появились заметные нарушения речи. В этот момент Кондулайнен была в ресторане, официант вызвал врачей, пишут "Аргументы недели".

Поначалу актриса отказывалась от госпитализации, но врач настоял на этом. Актрису срочно увезли в больницу.

Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен известна по ролям в фильмах "Сто дней до приказа", "Зверобой", "Бабник", "Русь изначальная". Также она сыграла в одном из эпизодов сериала "Интерны".

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