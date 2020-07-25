Депутат Мосгордумы Мария Киселёва призвала упростить согласование граффити

В Москве сохранят лучшие образцы стрит-арта

В Москве необходимо продолжать работу по введению современного искусства в правовое поле. Согласование творчества уличных художников нужно максимально упростить, считает депутат Мосгордумы Мария Киселёва.

По словам парламентария, с начала 2020 года межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей и изображений согласовала свыше 600 московских граффити. Художественные объекты уличных художников становятся частью городской среды на законной основе, пишут "Аргументы и факты".

В городе можно увидеть лучшие образцы стрит-арта. К примеру, общественности и депутатам удалось спасти стихограмму Пригова на стене многоэтажного дома, которую хотели закрасить во время капитального ремонта.

"Стрит-арт может быть не только стихийным искусством, но и решать социальные задачи, а искусство граффити важно отделять от примитивного варварства, с которым необходимо бороться", - заключила Киселёва.

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