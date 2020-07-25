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Полиция Москвы заявила о недопустимости любых групповых нарушений порядка

11:34
  • суббота
  • 25 июля 2020

В Москве задержаны более 25 участников ночных событий 24 июля

В столичном главке МВД сообщили, что полиция будет жёстко пресекать любые провокации на национальной почве. Нарушители не уйдут от ответственности, а иностранцам могут закрыть въезд в Россию на пять лет.
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Ранее во время ночных событий 24 июля бойцами Росгвардии были задержаны более 25 человек на юго-востоке Москвы. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Тем временем в московском управлении ФСБ прошла встреча руководителей силовых структур с представителями армянской общественности. На ней призвали довести до каждого представителя общины информацию о том, что преступники понесут уголовное наказание. Власти города будут и впредь пресекать любые экстремистские проявления.

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