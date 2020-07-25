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В подмосковном лесу найдено тело пропавшего спортивного журналиста

13:20
  • суббота
  • 25 июля 2020

Три дня назад он ушёл в лес за грибами

В Подмосковье нашли мёртвым пропавшего три дня назад олимпийского чемпиона по борьбе Александра Иваницкого. Он утонул в реке.
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Известно, что Иваницкий пошёл в лес за грибами и перестал выходить на связь. Его искали волонтёры отряда "Лиза Алерт".

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что тело найдено в реке. Смерть 82-летнего Иваницкого не носит криминального характера.

Александр Иваницкий - советский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1964 года в Токио, заслуженный мастер спорта СССР. Он комментировал открытие и закрытие Олимпиады-80 в Москве, был главным редактором спортивных программ на Гостелерадио СССР, преподавал на факультете журналистики МГУ.

Федерация спортивной борьбы сообщила, что окажет помощь семье погибшего чемпиона.

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