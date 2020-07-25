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Возбуждены ещё два дела по реабилитации нацизма на "Бессмертном полку"

13:43
  • суббота
  • 25 июля 2020

Два гражданина России разместили фото нацистов

Следственный комитет России возбудил ещё два дела о размещении фото нацистов во время онлайн-акции "Бессмертный полк", сообщила ТАСС официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Еще троих россиян обвинили в реабилитации нацизма после "Бессмертного полка"

Установлено, что в мае 2020 года житель Кемерова Дмитрий Бородаенко разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Тогда же Максим Гусев из Перми опубликовал снимок группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Против этих двух граждан возбуждены уголовные дела по статье "Реабилитация нацизма". В их квартирах проведены обыски, сами они допрошены следователями.

Ранее следователи установили личности шести граждан, размещавших фото нацистских преступников на акции "Бессмертный полк".

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