В Москве возводят храм в честь Николая Мирликийского

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На северо-западе Москвы идёт строительство храма святителя Николая Мирликийского. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Церковь возводят по индивидуальному проекту. Она рассчитана на 500 прихожан. Работы идут согласно графику. К концу сентября планируют завершить монтаж кровли и поднять кресты, сообщает "ТВ Центр".

В ближайшее время также приступят к строительству дома причта. Стоит отметить, что вблизи храма расположены метро и остановки наземного транспорта, что особенно важно для людей старшего поколения.

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