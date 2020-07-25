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Полиция опровергла межнациональный характер драки на юге Москвы

14:35
  • суббота
  • 25 июля 2020

Конфликт возник на улице Маршала Захарова

В пресс-службе столичного главка МВД опровергли межнациональный характер драки на улице Маршала Захарова, сообщает ТАСС.
Полиция Москвы заявила о недопустимости любых групповых нарушений порядка

В районе дома №16 произошёл конфликт между несколькими нетрезвыми гражданами, один человек пострадал. Сейчас полиция устанавливает всех участников драки.

Ранее в СМИ появилась информация о столкновениях между выходцами из Армении и Азербайджана на улице Маршала Захарова. Полицейские обещали пресекать любые провокации на национальной почве, а нарушителей порядка привлекать к ответственности по закону.

Также силовые органы намерены заводить уголовные дела не только в отношение тех, кто совершил противоправные действия, но и в отношении готовящих такие деяния или призывающих к ним. 

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