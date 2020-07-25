Опубликовано видео обысков у подозреваемых в реабилитации нацизма на "Бессмертном полку"

В деле появились ещё два фигуранта

Следственный комитет России опубликовал кадры обысков и допросов у новых фигурантов дела о размещении фотографий нацистов во время онлайн-акции "Бессмертный полк". На видео молодые люди отвечают на вопросы следователей и комментируют свои действия.

Ранее СКР назвал ещё двух граждан, подозреваемых в реабилитации нацизма. Это - житель Кемерова Дмитрий Бородаенко, разместивший фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертный полк" и Максим Гусев из Перми, опубликовавший снимок группенфюрера СС Андрея Шкуро.

До этого следователи установили личности шести граждан, размещавших фото нацистских преступников на акции "Бессмертный полк".

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