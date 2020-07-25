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У россиян проснулся интерес к Танзании

16:00
  • суббота
  • 25 июля 2020

С этой страной возобновляется авиасообщение

Россияне проявляют интерес к Танзании. В поисковике "Яндекс" стало в 65 раз больше запросов об этой стране после новостей о восстановлении авиасообщения с ней, а в сервисе "Яндекс.Путешествия" число запросы выросло на более чем в 200 раз.
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа

Накануне, 24 июля было объявлено о возобновлении полётов в Великобританию, Турцию и Танзанию. В посольстве Танзании назвали это хорошей новостью, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать, сообщает РИА Новости.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила, что включение Танзании в список объясняется популярностью этой африканской страны у российских туристов.

К Великобритании россияне тоже проявляют интерес: в "Яндекс.Путешествиях" зафиксировано увеличение числа запросов про эту страну в семь раз. При этом по-прежнему топ зарубежных стран у российских туристов возглавляет Турция.

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