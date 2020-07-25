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Врачи спасают звезду "Папиных дочек" после падения с 12-метровой высоты

17:56
  • суббота
  • 25 июля 2020

Актёр серьёзно повредил обе ноги

Врачи спасают повредившего ноги актёра Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина в популярном сериале "Папины дочки". Он перенёс шестичасовую операцию и теперь восстанавливается.
Сломавший ноги Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал об операции

Михаил Казаков чудом выжил, упав с 12-метровой высоты. Происшествие случилось в Твери, сейчас актёр лежит в одной из местных больниц. Его мучают сильные боли.

"Теперь на моём теле стало на 60 стежков больше. Мне в ноги вставили пластины, теперь вот восстанавливаюсь. Боли очень сильные, врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать", - сказал Казаков в интервью изданию "СтарХит".

Поклонники актёра с трудом узнают в нём неуклюжего и полного  Полежайкина из "Папиных дочек". За последнее время 32-летний Казаков  сильно похудел, но при этом и возмужал. Он выглядит подтянутым мужчиной в самом расцвете сил.

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