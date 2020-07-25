"Ох и хороша": 20-летняя дочь Гузеевой поразила необычным макияжем

Фото произвело фурор

Поклонники оценили внешность дочери Ларисы Гузеевой. Новое фото Ольги Бухаровой появилось в Instagram звезды "Жестокого романса". На снимке, появившемся в день именин 20-летней девушки, она предстала в необычном образе с невероятно красиво накрашенными глазами и алой помадой на губах.

"Сегодня Именины моей дочери Ольги. Всех Ольг, Олечек и Лёлек с Праздником! Радуйтесь жизни и не болейте!" – написала Лариса Гузеева.

"Ох и хороша Лёлечка", - написала актриса Алика Смехова.



Глаза просто завораживающие. Что значит генетика. Очень красивая! Она у Вас красотка, вся в маму. Губы красивые, как у вас.

У Ларисы Гузеевой двое детей: сын Георгий от Кахи Толордавы и дочь Ольга, родившаяся в браке с Игорем Бухаровым.

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