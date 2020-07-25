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Названа необычная причина остановки строительства "Северного потока - 2"

17:30
  • суббота
  • 25 июля 2020

Помешала треска

Немецкая радиостанция NDR Info назвала необычную причину приостановки строительства газопровода "Северный поток - 2". Оказывается, что всему виной нерест трески.
Кто в Европе пытается помешать "Северному потоку - 2"

Как говорят в Германии, которая выступает за продолжение строительства, природа в этом случае сыграла на руку политикам: 22 июля в Данию прибыл с визитом госсекретарь США Майк Помпео. Как известно, в 2019 году Вашингтон ввёл санкции против компаний, участвующих в проекте. Тогда от работ по укладке трубы отказалась швейцарская Allseas.

В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика "Академика Черского", который прибыл в немецкий порт Мукран в мае. Спустя два месяца Дания, выступавшая против строительства, дала добро на его продолжение, но теперь строительство снова застопорилось, на этот раз из-за нереста трески.

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