Названа необычная причина остановки строительства "Северного потока - 2"

Помешала треска

Немецкая радиостанция NDR Info назвала необычную причину приостановки строительства газопровода "Северный поток - 2". Оказывается, что всему виной нерест трески.

Как говорят в Германии, которая выступает за продолжение строительства, природа в этом случае сыграла на руку политикам: 22 июля в Данию прибыл с визитом госсекретарь США Майк Помпео. Как известно, в 2019 году Вашингтон ввёл санкции против компаний, участвующих в проекте. Тогда от работ по укладке трубы отказалась швейцарская Allseas.

В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика "Академика Черского", который прибыл в немецкий порт Мукран в мае. Спустя два месяца Дания, выступавшая против строительства, дала добро на его продолжение, но теперь строительство снова застопорилось, на этот раз из-за нереста трески.

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