Памятник Высоцкому с нимбом появился на Ваганьковском кладбище

Поэт умер 40 лет назад

На могиле Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище установлен новый памятник певцу и артисту. Именно таким его хотела видеть семья, сказал ТАСС Никита Высоцкий.

Памятник немного напоминает тот, который был установлен после смерти Высоцкого в 1980 году. Изменились голова и черты лица, памятник стал выше на 38 сантиметров. Новая редакция памятника была представлена 25 июля - в день 40-летия со дня смерти Высоцкого.

Друг Высоцкого раскрыл журналистам секрет памятника. "Если встать к нему с левой стороны под углом 45 градусов, кони за его спиной превращаются в крылья, а гитара, специально сделанная с некоторым блеском, начинает напоминать нимб", - рассказал Алексей Штурмин.

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