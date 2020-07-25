ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шокирующие подробности похищения ребёнка из роддома в Ростовской области

18:55
  • суббота
  • 25 июля 2020

Злоумышленницу задержала полиция

Полиция нашла в Калмыкии похищенного из роддома в Ростовской области младенца. Здоровью малыша ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. Мальчика, родившегося три дня назад, похитила 40-летняя жительница Калмыкии.
Из роддома в Ростовской области украли ребёнка

ЧП произошло ночью 24 июля в роддоме города Сальска Ростовской области. Все силы полиции были брошены на поиски малыша. По словам матери похищенного ребёнка, за сутки до похищения соседка по палате обратилась к ней со странным предложением. Женщина захотела поменяться детьми.

Ночью кто-то похитил мальчика, проникнув в отделение через окно. По записям с камер видеонаблюдения удалось понять, что это была женщина. Похитительницу удалось задержать в Калмыкии. Пока неизвестно, состояла ли она в сговоре с соседкой по палате мамы похищенного ребёнка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Роддом в Ростовской области, откуда украли младенца
Роддом в Ростовской области, откуда украли младенца
Подозреваемая в похищении ребёнка из роддома в Ростовской области
Подозреваемая в похищении ребёнка из роддома в Ростовской области
Роддом в Ростовской области, откуда украли младенца
Роддом в Ростовской области, откуда украли младенца
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.