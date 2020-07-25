Шокирующие подробности похищения ребёнка из роддома в Ростовской области

Злоумышленницу задержала полиция

Полиция нашла в Калмыкии похищенного из роддома в Ростовской области младенца. Здоровью малыша ничто не угрожает, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. Мальчика, родившегося три дня назад, похитила 40-летняя жительница Калмыкии.

ЧП произошло ночью 24 июля в роддоме города Сальска Ростовской области. Все силы полиции были брошены на поиски малыша. По словам матери похищенного ребёнка, за сутки до похищения соседка по палате обратилась к ней со странным предложением. Женщина захотела поменяться детьми.

Ночью кто-то похитил мальчика, проникнув в отделение через окно. По записям с камер видеонаблюдения удалось понять, что это была женщина. Похитительницу удалось задержать в Калмыкии. Пока неизвестно, состояла ли она в сговоре с соседкой по палате мамы похищенного ребёнка.

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