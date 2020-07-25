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Создан прибор для мгновенной диагностики коронавируса

19:29
  • суббота
  • 25 июля 2020

Он распознаёт болезнь за считанные секунды

Американские учёные создали прибор для мгновенной диагностики коронавируса. Миниатюрный аппарат разработали в Университете Джорджа Вашингтона, он позволяет моментально обнаруживать у людей COVID-19 и следы антител, пишет MedicalXpress.
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В составе элементов прибора присутствует золото, им покрыты тончайшие проводники. Они распознают вещества в газообразном состоянии и реагируют на них изменением цвета индикатора.

Прибор работает по такой технологии: его смазывают реагентом, восприимчивым к коронавирусу. Распознав инфекцию, он меняет цвет индикатора, который можно расшифровать с помощью камеры смартфона.

По последним данным американского института Хопкинса, в мире выявлено 15 784 247 инфицированных коронавирусом. Больше всего больных в США – 4 128 304 человека. В России заражённых с начала пандемии выявлено 806 720 человек.

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