ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

53-летняя Яна Поплавская сообщила о пополнении в семье

19:52
  • суббота
  • 25 июля 2020

У старшего сына родился мальчик

Яна Поплавская стала бабушкой в 53 года. Своей радостью она поделилась с подписчиками в соцсетях. "А у нас МАЛЬЧИК! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и Надежд на самое лучшее для малыша! Ураааааааааааааааа!!!!"
Комментаторы не заставили себя долго ждать. Они обратили внимание на слово "бабочка". "Лучше быть молодой бабочкой, чем старой девушкой! Рада за Вас, это новое звание приносит счастье!!!", - написала поклонница Яны.
Поплавская раскритиковала дочь Шукшиной из-за проданной квартиры

Бабочка - это точно! Моя дочь своих бабушек так называет "мои бабочки".

Бабочка поздравляю вас с малышкой. Кому, кому, а ему повезло с бабочкой.

Счастье! Человек родился! Ура! Поздравляю от всей души!

Мальчик появился на свет 24 июля. Его рост – 53 сантиметра, вес - 3 килограмма 710 граммов. Малыша родила жена старшего сына знаменитой Красной Шапочки - Клима.

У Яны Поплавской двое детей – Клим и Никита. Они родились в браке с режиссёром Сергеем Гинзбургом.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Яна Поплавская
Яна Поплавская
Сын Яны Поплавской Клим стал папой
Сын Яны Поплавской Клим стал папой
У Яны Поплавской родился внук
У Яны Поплавской родился внук
Сын Яны Поплавской Клим с супругой в роддоме
Сын Яны Поплавской Клим с супругой в роддоме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.