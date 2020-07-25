53-летняя Яна Поплавская сообщила о пополнении в семье

У старшего сына родился мальчик

Яна Поплавская стала бабушкой в 53 года. Своей радостью она поделилась с подписчиками в соцсетях. "А у нас МАЛЬЧИК! Мой старший сын Клим сегодня стал папой, а я бабочкой! В нашей семье Поплавских прибавление счастья, радости и Надежд на самое лучшее для малыша! Ураааааааааааааааа!!!!"

Комментаторы не заставили себя долго ждать. Они обратили внимание на слово "бабочка". "Лучше быть молодой бабочкой, чем старой девушкой! Рада за Вас, это новое звание приносит счастье!!!", - написала поклонница Яны.

Бабочка - это точно! Моя дочь своих бабушек так называет "мои бабочки". Бабочка поздравляю вас с малышкой. Кому, кому, а ему повезло с бабочкой. Счастье! Человек родился! Ура! Поздравляю от всей души!

Мальчик появился на свет 24 июля. Его рост – 53 сантиметра, вес - 3 килограмма 710 граммов. Малыша родила жена старшего сына знаменитой Красной Шапочки - Клима.

У Яны Поплавской двое детей – Клим и Никита. Они родились в браке с режиссёром Сергеем Гинзбургом.

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