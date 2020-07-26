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Число заболевших коронавирусом в мире достигло 16 миллионов

10:01
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Пандемия не прекращается

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 16 миллионов человек. По данным американского Института Хопкинса, больше всего больных зарегистрировано в США – более четырёх миллионов.
ВОЗ заявила об ускорении пандемии коронавируса

На втором месте – Бразилия, там почти два с половиной миллиона, третью строчку занимает Индия с 1,3 миллиона инфицированными.

Россия находится на четвёртом месте: в стране чуть более 800 тысяч заболевших.

Меньше всего больных COVID-19 зарегистрировано в Лаосе (20 человек), Доминике (18 заболевших) и в Сент-Китс и Невисе (17 больных).

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