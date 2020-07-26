В России за сутки выявлено 5765 больных коронавирусом

Эпидемия идёт на спад

За сутки в России зафиксировано 5 765 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 812 485 человек с COVID-19. В Москве наблюдается незначительный рост, за сутки в столице зарегистрировано 683 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 237 947 инфицированных.

В стране регистрируется всё меньше больных, тем не менее, пока случаи заболевания есть во всех регионах. В Москве эпидемия коронавируса идёт на убыль, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". По данным главы Минздрава, в реанимации по всей стране на данный момент находятся более трёх тысяч пациентов.

Что касается предстоящей вакцинации, то она будет добровольной, сказал Мурашко. Сначала вакцину введут медикам и тем, кто часто сталкивается с больными COVID-19.

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