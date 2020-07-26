ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России за сутки выявлено 5765 больных коронавирусом

10:35
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Эпидемия идёт на спад

За сутки в России зафиксировано 5 765 случаев заражения коронавирусом, всего выявлено 812 485 человек с COVID-19.  В Москве наблюдается незначительный рост, за сутки в столице зарегистрировано 683 больных. Всего с начала пандемии в Москве выявлено 237 947 инфицированных.
Создан прибор для мгновенной диагностики коронавируса

В стране регистрируется всё меньше больных, тем не менее, пока случаи заболевания есть во всех регионах. В Москве эпидемия коронавируса идёт на убыль, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1". По данным главы Минздрава, в реанимации по всей стране на данный момент находятся более трёх тысяч пациентов.

Что касается предстоящей вакцинации, то она будет добровольной, сказал Мурашко. Сначала вакцину введут медикам и тем, кто часто сталкивается с больными COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Больница
Больница
Врачи в больнице
Врачи в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.