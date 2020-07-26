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Власти КНДР закрыли город Кэсон из-за коронавируса

10:29
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

В стране выявлен первый человек с подозрением на болезнь

В Северной Корее выявлен первый человек с подозрением на коронавирус. Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о закрытии город Кэсона и изоляции его от других регионов страны. В городе введён режим чрезвычайной ситуации.
Число заболевших коронавирусом в мире достигло 16 миллионов

Северокорейское агентство ЦТАК сообщает, что человек с подозрением на коронавирус незаконно пересёк границу между Южной и Северной Кореей. Анализ на COVID-19 показал спорный результат.

С начала пандемии власти КНДР не сообщали о возможных случаях заболевания коронавирусом в стране. В этом сомневались международные эксперты.

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