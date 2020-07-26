Путин обошёл на катере парадную линию кораблей на рейде Невы

В Петербурге проходит военно-морской парад

В последнее воскресенье июля в России традиционно чествуют тех, кто защищает морские рубежи нашей страны. От Камчатки до Балтийска отмечают День Военно-Морского флота. Главное действие развернулось в Санкт-Петербурге.

Парад принимает верховный главнокомандующий. Владимир Путин уже обошёл на катере линию боевых кораблей в акватории Финского залива и поприветствовал личный состав, сообщает "ТВ Центр".

В грандиозном праздновании принимают участие представители всех флотов - Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского, а также Каспийской флотилии. Более четырёх тысяч военнослужащих, десятки самолётов и вертолётов, свыше 40 боевых кораблей и подводных лодок. В их числе фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

Парадную линию у Дворцового моста возглавляет воссозданный на исторический верфи первый российский линейный корабль XVI века - "Полтава". Под звуки торжественного марша на площади был поднят кормовой Георгиевский флаг линейного корабля "Азов" - историческая реликвия российского флота. А затем Владимир Путин выступил перед собравшимися. Президент отметил, что военно-морской флот страны достойно выполняет самые сложные задачи.

А незадолго до начала главного парада в Санкт-Петербурге глава государства прибыл в Кронштадт. Перейдя на борт катера Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова совершил осмотр кораблей, которые из-за своих габаритов не могут зайти в Неву и поздравил экипажи с праздником.

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