Как Россия отмечает День ВМФ

Торжества прошли в городах боевой славы

Грандиозные парады по случаю Дня ВМФ уже завершились на Камчатке и в Приморье. Впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота смотр кораблей прошёл в акватории бухты Золотой Рог во Владивостоке.

В строю прошли семь кораблей основных классов. Во главе флагман - ракетный крейсер "Варяг". А во время воздушной части, в небе над Амурским заливом можно было увидеть фигуры высшего пилотажа в исполнении авиационной группы "Русские витязи".

На Камчатке праздничные мероприятия начались с молебна в Морском соборе. В параде приняли участие 25 кораблей, катеров и судов обеспечения. Во время военно-спортивного праздника зрителям продемонстрировали торпедную атаку, досмотр подозрительного борта и действия моряков во время операции по освобождению судна, захваченного условными террористами.

Торжества проходят на всех семи главных военно-морских базах страны. В мероприятиях задействованы рекордные 250 кораблей, 80 самолётов и вертолетов и около 15 тысяч военнослужащих, сообщает "ТВ Центр".

Масштабный праздник прошёл и в Севастополе. Всю мощь военно-морских сил России продемонстрировали корабли Черноморского флота. А ещё можно было увидеть историческую реконструкцию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. За торжествами наблюдал премьер-министр Михаил Мишустин. О празднике в городе-герое рассказывает Никита Васильев (смотрите видео).

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