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В мире наблюдается рост заболеваемости COVID-19

12:22
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Самая сложная ситуация сохраняется в США

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 16 миллионов человек, умерших более 640 тысяч. Первый случай подозрения на COVID-19 отмечен в КНДР. Как сообщается, вероятный носитель инфекции неделю назад незаконно пересёк границу со стороны Южной Кореи. На экстренном заседании северокорейский лидер Ким Чен Ын поручил закрыть город Кэсон.
Власти КНДР закрыли город Кэсон из-за коронавируса

Рост числа заболевших снова отмечается в Испании. В Каталонии и Арагоне возвращают отменённые ранее ограничения. Жителям Барселоны не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости, сообщает "ТВ Центр".

Обязательный двухнедельный карантин для приезжающих с Пиренеев вновь ввели в Великобритании. Но самая тяжёлая ситуация по-прежнему в США, где зафиксирован очередной рекорд: 68 тысяч инфицированных за сутки. Третий день подряд число жертв болезни в Штатах превышает тысячу человек.

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