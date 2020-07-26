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Михаил Дегтярёв пообещал снизить тарифы на тепло в Хабаровском крае

11:49
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Новый губернатор побывал в Ванинском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл первую рабочую поездку по региону. Он осмотрел социальные объекты Ванинского муниципального района.
Дегтярев допустил ужесточение ограничений в Хабаровском крае

Первым делом политик нанёс визит в среднюю общеобразовательную школу номер два, где сейчас завершается ремонт. В здании реконструировали потолочные перекрытия, заменили пожарную сигнализацию, установили новую систему видеонаблюдения, сообщает "ТВ Центр".

После этого исполняющий обязанности главы региона посетил районную больницу, где пообщался с врачами, медсёстрами и пациентками родильного отделения. Во время осмотра городской котельной Дегтярёв пообещал оказать содействие в модернизации комплекса: переход с дорогостоящего мазута на твёрдое топливо поможет снизить тарифы для потребителей.

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