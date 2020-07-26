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В России начался рост тарифов на домашний интернет

13:20
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Цены вырастут на 15% до конца года

В России наблюдается рост тарифов на домашний интернет и телевидение. До конца 2020 года цены могут вырасти на 10-15%. Провайдеры уже увеличили абонентскую плату на некоторых архивных тарифах.
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Корректировка цен связана с пандемией коронавируса. Во время самоизоляции абоненты резко увеличили потребление электронных услуг. Люди стали больше времени проводить онлайн и пользоваться большим количеством новых сервисов, пишут "Известия".

Многие провайдеры предлагали в этот период льготные или бесплатные услуги. А сейчас пришло время платить по счетам. Также рост тарифов связан с увеличением расходов на строительство и поддержание инфраструктуры. Часть оборудования покупается за границей, а курс рубля в последнее время ослабевает.

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