Она начнётся в конце 2020 года

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, население проявляет большой интерес к вакцине.

Глава Минздрава напомнил, что заканчиваются клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. На днях начнутся испытания на добровольцах другой вакцины, разработанной в Центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

По последним данным, в России зарегистрировано 812 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них – 237 тысяч в Москве. Выздоровели 597 тысяч пациентов, умерли 13 тысяч человек. В мире число заражённых превысило психологическую отметку в 16 миллионов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"