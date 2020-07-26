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Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной

10:51
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Она начнётся в конце 2020 года

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, население проявляет большой интерес к вакцине.
Роспотребнадзор сообщил подробности разработки вакцины от COVID-19

Глава Минздрава напомнил, что заканчиваются клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. На днях начнутся испытания на добровольцах другой вакцины, разработанной в Центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

По последним данным, в России зарегистрировано 812 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них – 237 тысяч в Москве. Выздоровели 597 тысяч пациентов, умерли 13 тысяч человек. В мире число заражённых превысило психологическую отметку в 16 миллионов.

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