Средневековый собор во Франции сжёг выходец из Руанды

Он признался в поджоге

Собор во французском Нанте поджёг выходец из Руанды, сообщает телеканал France 3. Мужчина уже задержан и даёт признательные показания.

Сразу после пожара полиция уже задерживала его, но через несколько часов отпустила. Прокурор города тогда заявил, что тот не причастен к поджогу здания.

После второго задержания 39-летний мужчина сам признался в том, что он совершил поджоги в трёх местах - под большим и малым органами и у электрощита. Выяснилось, что задержанный работал в соборе волонтёром. В день пожара, 18 июля он должен был покинуть здание последним и закрыть его двери.

Во время пожара в соборе Святых Петра и Павла в Нанте были навсегда утеряны древние витражи и старинный орган, безвозвратно утрачено несколько реликвий истории города, хранившиеся там с XVI века.

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