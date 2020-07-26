Бунт в Сиэтле: ситуация выходит из-под контроля

Есть пострадавшие

В США продолжаются уличные протесты. Три человека пострадали в результате стрельбы в Луисвилле. По центру города прошли маршем несколько сотен вооружённых темнокожих людей, скандирующих угрозы в адрес полицейских. Продолжаются волнения в Портленде. А ситуацию в Сиэтле в полиции уже назвали мятежом.

Протестующие продолжают бросать в сотрудников правопорядка петарды, большие камни и бутылки. По меньшей мере двое полицейских получили ранения. Один офицер госпитализирован с травмой ноги, сообщает "ТВ Центр".

Свою правоту в современных Соединённых Штатах принято доказывать исключительно с помощью грубой силы. А уж если напал на сотрудника правопорядка - можно ещё и уважение толпы заработать.

Волна протестов продолжает накрывать американские города один за другим и никакого отлива, судя по всему, не намечается. Сотрудники полиции, от греха подальше, в уличные разборки не лезут - себе дороже. В некоторых штатах охрану правопорядка взяли на себя местные жители. Взяв в руки огнестрельное оружие и замотав лица платками, вышли вершить правосудие.

То, что происходит за океаном сейчас, назвать примером эталонной американской демократии можно разве что с натяжкой. Дональд Трамп при этом явно пытаясь сохранять хорошую мину при плохой игре, уверенно заявляет, что держит ситуацию под контролем. Несколько десантов людей в камуфляжной форме - тех самых, которые несколько дней подряд зачищали Портленд, готовы въехать в любой город по первому приказу Белого дома.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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