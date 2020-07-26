Умерла Нина Андреева - главный критик Горбачёва и его перестройки

Она была популярна в 80-е годы

Ушла из жизни Нина Андреева – главный критик Михаила Горбачёва. Она стала популярной в 1988 году после своей статьи "Не могу поступаться принципами". Противники президента СССР считали статью Андреевой манифестом антиперестроечных сил.

"Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях", - говорится в сообщении возглавляемой ею незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

Нине Андреевой был 81 год. В последнее время она тяжело болела и не появлялась на публике.

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