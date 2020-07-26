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Умерла Нина Андреева - главный критик Горбачёва и его перестройки

14:05
  • воскресенье
  • 26 июля 2020

Она была популярна в 80-е годы

Ушла из жизни Нина Андреева – главный критик Михаила Горбачёва. Она стала популярной в 1988 году после своей статьи "Не могу поступаться принципами". Противники президента СССР считали статью Андреевой манифестом антиперестроечных сил.
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"Перестало биться сердце пламенного патриота советской Родины, прозорливого политика, несгибаемого большевика, борца против оппортунизма в коммунистическом движении во всех его проявлениях", - говорится в сообщении возглавляемой ею незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков.

Нине Андреевой был 81 год. В последнее время она тяжело болела и не появлялась на публике.

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